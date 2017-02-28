Evini cebinde taşıyor

Barcelona tasarımcısı Martin Azua, polyesterden yararlanarak ürettiği ev, insanın cebine sığıyor!

Martin Azua’nın tasarladığı Basic House yani ‘Temel Ev’ isimli ürün gezginlerin imdanına yetişecek türden.

Zira polyesterden üretilen ev katlanabiliyor, şişebiliyor, ve ters yüz edilebiliyor.

Başka bir deyişle, dilediğiniz zaman şişirip kullanabileceğiniz bu ürünü işiniz bittiği zaman cebinizde bile taşıyabiliyorsunuz.

Azua’nın açıklamalarına göre, sözx konusu ürün güneş enerjisi kullanılarak kolayca şişirilebiliyor.

Ayrıca depolanan güneş enerjisi içerinin ısınması için kullanılabiliyor.

Söz konusu ürünün afet durumlarında da kullanılabileceği belirtiliyor.