"Evlerin ederinden fazla kira ödüyoruz"

Eniz Orakcıoğlu / Özlem Çimendal

Yeni Bakış’a konuşan öğrenciler, ev kiralarının her yıl biraz daha arttığına dikkat çekerek , “Ailelerimiz her yıl ev kiralarımızı ödemek için bankalardan kredi çekmek zorunda kalıyor” dedi.

Ev sahiplerinin kira konusunda acımasız olduğunu vurgu yapan öğrenciler, ev sahiplerinin yaklaşımının ‘ne kadar fiyat istersek isteyelim öğrenci mecbur olduğu için evi kiralamak zorunda kalacak’ şeklinde olduğunu söyledi.

Emlakçılar ve ev sahiplerinin öğrenciye yolunacak kaz gözüyle baktığına da dikkat çeken bazı öğrenciler, “Bir artı bir veya yıkık dökük evlerin kira bedelleri bin 200 veya bin 300 TL’den başlamakta. Evler için ederinden fazla kira bedeli istenmektedir” dedi.

Ülkemizde birçok kesimin dert yandığı sorunlardan biri sterlin üzerinden alınan ev kiraları. Bu durumdan en çok etkilenenler ise öğrenciler. Yeni Bakış’a konuşan öğrenciler dövizin yükselmesiyle, sterlin üzerinden ödedikleri ev kiralarının çok yüksek olduğundan dert yanarak, hükümetin bu konuda gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini söyledi.

Atacan Evin: “Bu durum rahatsız edici”

“Şu an oturduğum ev için ev sahibi 380 sterlin kira bedeli istemişti, sonra bin 400 TL sabit fiyattan anlaştık ama dövizin yükselişiyle ev sahibi kira bedelini sözleşme bittikten sonra sterlin üzerinden almak istediğini bize iletti. Kira bedellerinin yüksek oluşundan dolayı oldukça rahatsızız ve ekonomik yönden biz de ailemizde zor durumda kalıyoruz. Başka harcamalardan kısarak 6 aylık ya da 1 yıllık kirayı ödüyoruz. Devlet bu konuda bir oto kontrol geliştirmeli ve kiralara bir düzenleme getirerek herkesin sabit fiyata özellikle de TL üzerinden ev kiralamaları sağlanmalıdır. Maalesef kalınmayacak yıkık dökük bir ev için bile bin veya bin 200 TL kira parası isteniyor.”

Mert Ak: “Öğrenciyi yolunacak kaz olarak görüyorlar”

“Devlet isterse öğrencinin hakkını koruyabilir, elinde o fırsatı da var. Kiraların TL bazında olması için bir yasa düzenlemesi yapmak onların elinde. Biz öğrenciler yüksek kiralar altında eziliyoruz ve ailelerimizde kira parasını denkleştirebilmek için oldukça zorlanıyor. Türkiye’de de, KKTC’de de maaşlar TL üzerinden ödeniyor ama okul harçları Euro üzerinden ödenirken, ev kiraları ise Sterlin üzerinden alınıyor. Ev sahipleri burada okuyan öğrencileri kendi çocukları yerine koyarak empati yapmaları gerekiyor, ama bir çoğu öğrenciyi yolunacak kaz yada tavuk olarak görüyor.”

Berfin Erdoğan: “Öğrenci mağdur oluyor”

“Ada ekonomisi bir nevi öğrenci parası ile ayakta duruyor diyebiliriz. Emlak sektöründe kiralık ev söz konusu olduğu zaman ise ev sahiplerinin içi rahat ‘nasıl olsa ne kadar fiyat istersem isteyim bu evi kiralayacak olan öğrenci çıkar’ yaklaşımı var. Öğrenci de bu durumda kiraladığı ev üzerinden mağdur duruma düşüyor. Maalesef çok pahalı ev kiraları altında öğrencilerde, aileleri de ekonomik yönden çok zorlanıyorlar. Bunun yanında adada çok fazla para birimleri kullanılıyor, anapara birimi Türk Lirası olmasına rağmen üniversiteler Euro üzerinden, ev kiraları sterlin üzerinden isteniyor.”

Aysu Gürdağ: “Evlerin ederinden fazla kira ödüyoruz”

“Biz öğrenciler olarak kira bedellerinden şikâyetçiyiz. Dövizin yükselişi nedeni ile ev sahiplerinin kiralara yaptıkları artışın altında eziliyoruz. Biz ev kirası için aylık bin 600 TL veriyoruz. Yıkık dökük evlerde kalıp burada okuyabilmek için evlerin ederinden fazla paralar veriyoruz. Yetkililerin bu soruna bir çare bulması gerekiyor. Çünkü bu olayda en büyük mağduriyeti öğrenciler yaşıyor.”

Berna Eskidemir: “Fiyatlar çok yüksek”

“Ev kiraları öğrencilerin korkulu rüyası oldu. Her yıl dövizle birlikte artan kiralar biz öğrencilere ve ailelerine büyük külfet yaratıyor. Sterlin üzerinde talep edilen kiraların çok yüksek oluşu bizleri ve ailelerimizi başka harcamalardan kısmak zorunda bırakıyor. Ev koşulları kötü olmasına rağmen fiyatların yüksek oluşu ayrı bir sorun. Herkes TL üzerinden ödeniyor ama ev bedelleri sterlin üzerinden isteniyor.”

Durmuş Yerlice: “Devlet bu soruna el atsın”

“Ev kiraları dövizin de yükselmesiyle çok arttı. Bunun yanında elektriğe, suya gelen zamlarda öğrenciyi bir o kadar daha mağdur etti. Ev sahipleri öğrenciye kiraladıkları evlere ya 6 aylık, ya da 1 yıllık peşin para istiyorlar. Devletin bu sorunlara el atması ve biran öce bizleri de koruyacak kararlar üretmesi gerekir.”

Seda Nur Fırat: “En küçük ev Bin 200 TL”

“Ev kiraları aşırı derecede yüksek, en küçük evin kirası bile Bin 200, Bin 300 TL’den başlıyor. Bunun yanında evler istenen kira bedeli kadar etmiyor. Kıyaslama yapacak olursak Türkiye’ye göre buradaki kiralar çok yüksek. Ev sahipleri aylık ödemede kabul etmiyor ya 6 aylık ya da 1 yıllık kira istiyor. 3 yıldır buradayız hiç aylık para kabul eden bir ev sahibine rastlamadık. Üstelik ev sahiplerinin hepsi evlerini emlakçıya verdikleri için bir de emlak bedeli ödemek zorunda kalıyoruz. Ailelerimiz ev kirasını ödeye bilmek için kredi çekmek zorunda kalıyor ve hem onlar hem biz mağdur oluyoruz.”

Selin Kavaklı: “Her yıl kira bedelleri artıyor”

“Ev kiraları öğrencinin ve ailelerinin en büyük problemlerinden biri, çok yüksek kira bedelleri sebebi ile mağdur oluyoruz. Bir artı bir evler bile dünya pahası Bin 200 TL aylık fiyatlarla kiralanıyor ama öğrenciden kira bedeli olarak 6 ay veya 1 senelik peşin fiyat isteniyor. 3 yıldır adada öğrenciyiz ve her yıl kira tutarlarında yüksek artışlarla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu sorunu çözmesi ve ev kiralarını standart bir şekle getirmek için elini taşın altına koymalı.”

Mustafa Mert Keskin: “Kiralar çok yüksek”

“Kira bedelleri çok yüksek, bu nedenle de öğrenciler bir hayli zorluk çekiyor. Her yıl artan kira bedelleri, 1 yıllık talep edilen fiyatlar özellikle ailelerimizi zor durumda bırakıyor. Kirayı ödeyebilmek için ailelerimiz kredi çekmek zorunda kalıyor. Dengesiz kira fiyatları bizler için ayrı bir sorun, bu sorunu çözmek adına hükümetin bir şeyler yapması şart.”

Ali İhsan Yavuz: “Bir oda eve Bin 200 TL ödüyorum”

“Maalesef küçük bir odalı eve bin 200 TL ödüyorum. Kiralar çok yüksek, özellikle öğrencilere burada yaşayan yerli halka göre daha yüksek fiyatlarla evler kiralanıyor. Öğrenciye ise hiç tolerans gösterilmiyor. 3 sene var Lefkoşa’da kalıyorum ve burada okuyorum her yıl kira bedelleri artıyor.”