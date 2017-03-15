Evlilik programlarına 'ağırlaştırılmış' ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, son bir yılda çeşitli yollarla evlilik programları hakkında genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık, ve argo sözcük kullanımı gibi nedenlerle binlerce şikayet aldı.

Cezayı üst sınırdan vermeye başlayan kurul, kanalların reklam gelirlerinin yüzde 2'si oranında yaptırım uyguluyor. Bu yöntemle kesilen cezalar son bir yılda 15 milyon lirayı aştı.

Kurul, en fazla şikayeti alan evlilik programlarından Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur", Star TV'de yayınlanan "Zuhal Topal'la İzdivaç" , Show TV'de yayınlanan "Evleneceksen Gel", ATV’de yayınlanan "Esra Erol'da Evlen Benimle" ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" isimli programlarda yaşanan ihlaller nedeniyle bu kanallara yine para cezası verdi.

Cezalar üst sınırdan

RTÜK, bu kez müeyyideleri yüzde 2 olan üst sınırdan uyguladı. Üst Kurul, çoğunlukla bu tür ihlallerde kanala reklam gelirinin yüzde 1'i oranında para cezası verirken, bu kez yüzde 2 oranında "ağırlaştırılmış" ceza verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Üst Kurul, cezaları 6112 sayılı Kanun'daki "Yayınlar, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" ve "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ilkelerini ihlalden dolayı verdi.

Öte yandan RTÜK, son toplantısında ayrıca dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi bahis siteleri ve çeşitli "tele alışveriş" programları ile halkı dolandıran ve bu yolla haksız kazanç elde eden kanallara da ceza verdi.

RTÜK, aldığı müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirdi.

Kaynak: AA