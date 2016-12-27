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  3. Evlilik teklifini kabul etmeyen kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti
Evlilik teklifini kabul etmeyen kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti

Evlilik teklifini kabul etmeyen kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti

Aydın'ın Germencik ilçesinde adliyede zabıt katibi 34 yaşındaki Erdoğan.K., iddiaya göre evlenme teklifini geri çeviren meslektaşı 29 yaşındaki Kübra E.'nin FETÖ/PDY üyesi olduğu ihbarında bulundu.

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Germencik Adliyesi'ndeki ilginç olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Germencik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapan zabıt katibi Erdoğan K. yaklaşık 1.5 yıldır konuştuğu kendisi gibi zabıt katibi Kübra E.'ye geçen hafta evlenme teklifinde bulundu. Kübra E., evlenme teklifine olumsuz yanıt verdi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Teklifinin reddedilmesine sinirlenen Erdoğan K., hem evlenme teklifini reddeden Kübra E. hem de bunda sorumluluğu olduğuna inandığı onun arkadaşı M.S.'nin FETÖ/PDY üyesi olduklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine Kübra E. ve M.S.'nin önümüzdeki günlerde savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Kübra E., Erdoğan K. ile bir süre arkadaşlık yaptığını belirterek, "Kendisinden ayrılmamdan sonra bana ve arkadaşım M.S.'ye iftira ve tehditlerde bulunmaya başladı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

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