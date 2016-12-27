Evlilik teklifini kabul etmeyen kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti

Germencik Adliyesi'ndeki ilginç olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Germencik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapan zabıt katibi Erdoğan K. yaklaşık 1.5 yıldır konuştuğu kendisi gibi zabıt katibi Kübra E.'ye geçen hafta evlenme teklifinde bulundu. Kübra E., evlenme teklifine olumsuz yanıt verdi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Teklifinin reddedilmesine sinirlenen Erdoğan K., hem evlenme teklifini reddeden Kübra E. hem de bunda sorumluluğu olduğuna inandığı onun arkadaşı M.S.'nin FETÖ/PDY üyesi olduklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine Kübra E. ve M.S.'nin önümüzdeki günlerde savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Kübra E., Erdoğan K. ile bir süre arkadaşlık yaptığını belirterek, "Kendisinden ayrılmamdan sonra bana ve arkadaşım M.S.'ye iftira ve tehditlerde bulunmaya başladı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.