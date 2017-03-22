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Evren, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Evren, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren beraberindeki heyetle Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüştü.

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren beraberindeki heyetle Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüştü.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in ziyaretinde, yerel yönetimlerle ilgili konuların konuşulduğu belirtildi.

Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acu’nun da hazır bulunduğu ziyaretin ardından Evren, Belediye Başkanı İsmail Arter’in de katılımıyla bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Arter yaptığı konuşmada, sürekli var olan istişare ve iletişimin ötesinde bakanla yüz yüze görüşerek hem Gazimağusa’nın hem ülkenin sorunlarını konuşma fırsatı bulduklarını söyledi ve ziyaret için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Evren de, Gazimağusa’nın kendileri için çok önemli bir kent olduğunu kaydetti.

Evren, sürekli iletişim halinde olduklarını ancak yerel yönetimlerin konuşulacak çok konusu olduğunu söyledi ve karşılıklı istişare ederek çalışmaları idame ettireceklerini ifade etti.

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