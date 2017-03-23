Evren: "Gazimağusa’ya yeni bir tapu binası yapılması şart"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bugün Gazimağusa’da bir dizi temasta bulundu.

Evren, Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Kaza Tapu Amirliği ve Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti, ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) VYK üyeleri ve bölge muhtarlarıyla görüştü.

İçişleri Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bakan Evren, beraberindeki heyetle birlikte ilk önce Gazimağusa Kaymakamlığını ziyaret ederek, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ile görüştü. Evren, burada personel ile de sohbet etti, sorunlarını dinledi ve sorunların çözümü ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gazimağusa Kaza Tapu Amirliği’ne de giderek, tapu binasında incelemelerde bulunan Evren, burada da personelin sorunlarını dinledi.

“Gazimağusa’ya yeni bir tapu binası yapılmasının şart olduğuna” işaret eden Evren yeni bina yapılması için çalışmaları başlatma talimatı vereceğini söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’ni de ziyaret eden İçişleri Bakanı Kutlu Evren, belediye başkanı İsmail Arter ile bir araya geldi.

Evren burada yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’in “çok çalışkan ve özverili birisi” olduğuna işaret ederek, “Mağusa’da doğru işlere imza atıldığını” söyledi.

Açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, bakan Evren’e ziyareti için teşekkür ederek, Gazimağusa’nın sorunlarının çözümüne yönelik gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Gazimağusa Belediyesi Konferans Salonu’nda da, Gazimağusa’ya bağlı köy ve mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi. Evren, burada muhtarların sorunlarını dinledi.

Evren, muhtarlık binaları ve mefruşatlarının tamamlanması için gereken girişimlerin yapılacağını ve en kısa zamanda muhtarların yeni binalarına kavuşacağını kaydetti.

Kırsal kesim arazilerinin hazırlandığına ve dağıtım aşamasına geldiğine de değinen Evren, arazinin yetersiz olduğu bölgelerle ilgili sosyal konut projeleri geliştirmeye çalıştıklarını ve bu yönde de epey yol kat ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Evren, Doğu Akdeniz Üniversitesi VYK Başkanı İlker Edip ve bazı VYK üyeleriyle de bir araya geldi.

Evren, DAÜ’nün ciddi bir büyüme yaşadığını ve “adeta bir şehir haline” gelerek ülkenin gururu olduğunu söyledi. VYK Başkanı İlker Edip ise, bakan Evren’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, üniversite ve sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.