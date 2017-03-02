Evren: "Lefke'de tüm olanakları sağlayacağız"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke bölgesine, bir ilçenin sahip olması gerken tüm olanakları sağlayacaklarını söyledi.

Evren, Lefke Kaymakamlığı’na giderek incelemelerde bulundu, talepleri dinledi. Kaymakamlığın tadilatı ve düzenlemesi ile ilgili incelemelerde bulunan Bakan Evren, en kısa sürede beklentileri gerçekleştirmek için harekete geçeceklerini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefke bölgesi muhtarları ve sivil toplum örgütleriyle de bir araya gelen Bakan Evren, bölge halkı ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerini önemsediğini, atılacak adımlarda iş birliği ve diyaloğun önemli olduğunu vurguladı.

Gerek mimari yapısı gerekse doğası bakımından benzersiz bir yapıya sahip olan Lefke’yi ilçe yapma şerefine erişmenin kendilerine ayrıca bir mutluluk verdiğinin kaydeden Bakan Evren, bölgeye sosyal ve ekonomik hareketlilik sağlayacak yaptırımların artması gerektiğini, ülkeye yapılan tüm yatırımların KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Kutlu Evren, bölgede bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi gibi bölge esnafını ve halkını kalkındıracak ekonomik destek sağlayacak yatırımların yanında, Lefke’nin doğal özelliklerini bozmadan, kültürel dokusu ile bir çekim merkezi haline gelebileceğini ifade etti.

Bakan Evren, Cittaslow ünvanı taşıyan Lefke bölgesinin gelişmesi ve en kısa zamanda bir ilçenin sahip olması gereken tüm olanakları Başbakan Hüseyin Özgürgün öncülüğünde ve bakan arkadaşlarıyla el birliğiyle tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Görüşmede, Lefke Çevre Tanıtma Derneği, Lefke Öncü Kadınlar Derneği, Lefke Kadınlar Konseyi, Bağlıköy Kalkındırma Derneği, Denizli –Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Vakfı ve bölge muhtarları yer aldı.