Evren, Milli İradeye Saygı Platformu’nu kabul etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Evren, göreve geldikleri günden beri ekip olarak canla başla çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda birçok projenin alt yapısının tamamlandığını ve nisan ayında tüm projelerin meyvelerinin toplanacağını kaydetti.

Kırsal kesim arazileri ve muhtarlık binaları dışında, özellikle çağ dışı kalmış yasaların tadili, yeni merkezi cezaevi binası yapımı, eski cezaevinde tadilatların yapılması ve yeni sistemlere geçilmesi, güvenlik mobese kameraları projesinin başlatılması gibi birçok projeye daha imza attıklarını belirten Evren, çalışmaların KKTC halkının refahı ve huzuru için hızla devam edeceğini söyledi.

Milli irade, bayrak, şehitler, gaziler ve KKTC devletine sahip çıkmanın önemine değinen Evren, platformu bu çabalarından dolayı tebrik ettiğini kaydetti.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar da, uzun yıllardır bekledikleri birçok projeyi hayata geçirmesi nedeniyle Bakan Evren’e teşekkür etti ve “40 yıldır yapılmayanı yaptığı için” kendisini tebrik ettiklerini ifade etti.

Sancar, İçişleri Bakanlığı’nın bugüne kadar dağıttığı 4 bine yakın kırsal kesim arazisi alt yapılarının yapılmaya başlanması, 45 köyde arazi dağıtımına başlanacak olması ve binaları olmayan muhtarlara bina yanında mefruşatlarının da sağlanacak olmasının güzel projeler olduğunu ifade ederek Evren’e plaket takdim etti.

Sancar, faaliyetlerine Türkiye’deki 15 Temmuz darbesinden sonra başlayan platformun100 kişilik bir kafile ile demokrasi nöbetlerine destek verdiğini de anımsattı.

Sancar, Çanakkale ziyareti yanında, Türkiye’de isim yapmış yıldız futbolcularla KKTC’deki yıldız futbolcular arasında bir müsabaka düzenlemeyi planladıklarını ekledi.