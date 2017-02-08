Evrenin en 'obur' kara deliği bulundu

Kara delik, ABD'nin New Hampshire Üniversitesi'ndeki astrofizikçiler tarafından keşfedildi.

Nature dergisinde yayınlanan makalede, bu karadeliğin kendisine yaklaşan yıldız gibi her gök cismini 'tek bir ısırıkla' parçalara ayırıp kalıntılarını yuttuğu belirtildi.

Kara delik, dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklığında yer alan NGC 5813 galaksisinde bulunuyor.