Evsiz kaldılar, yardım eli uzanmadı

Bahadır Aydın

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen fırtınada evlerinin bir kısmı çöken Ortatepe ailesi çaresiz durumda. Lefkoşa Surlariçi Borazanbaşı Sokak’ta bulunan ve bir kısmı çöken evde Kadriye-Mehmet Ortatepe ile çocukları Umut ve Aşkın Ortatepe yaşıyordu. Belediye bir bölümü çöken evi mühürlemesi ile aile ortada kaldı.

Sokakta veya arabada yatıyorlar

Evsiz kalan ailenin gençleri geceyi ya arkadaşlarında ya da evin yanı başında sokakta veya arabada geçiriyor. Anne Kadriye Ortatepe ise çoğunlukla çalıştığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde geceliyor. Ortatepe ailesi dün evsiz kaldıktan sonra yaşadıklarını Havadis’e anlattı.

“Evimizi mühürlediler”

Çökmeden sonra evlerini LTB ekiplerinin mühürlediğini anlatan aile içeriden kıyafetlerini bile alamadıklar için daha da mağdur olduklarını anlattı .Lefkoşa Türk Belediyesi görevlilerinin kendilerine “Evinize girerseniz 280 TL para cezası keseriz. Canınızı sıkmayın belediyemiz size yardım edecek” dediğini anlatan Ortatepe ailesi, “Biz evimize girmedik ama o günden beri kimse bize ulaşmadı” dedi.

“Her kapıyı çaldık”

Yardım umudu ile Cumhurbaşkanlığı’na, TC Büyükelçiliği’ne, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve Kaymakamlığa başvurduklarını anlatan aile hepsinin kendilerini baştan savdığının altını çizdi. İçişleri Bakanlığı’nın kendilerine sizin gibi mağdur ailelere ev veriyoruz diyerek Vakıflar İdaresi’ne yönlendirdiğini fakat oradan da olumsuz yanıt aldıklarını belirten Ortatepe ailesinin umutları tükenmiş durumda.

“Para değil yardım istiyoruz”

Ortatepe ailesi, devletten para istemediklerini kaydetti. Hayatlarını devam ettirebilmek için

başlarını sokabilecekleri yeni bir ev bulunmasını isteyen aile “Bize bir yardım eli uzatın” dedi.