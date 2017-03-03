Ezgi Avcı: "Survivor'da 3,5 ay regl olmadım"

Ezgi Avcı'nın adını ilk olarak 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında duyduk. Tescilli güzel Avcı'nın yıldızı daha sonra da katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla parladı. Şimdi ise TV8.5'ta 'Fonemedya' adlı programı sunan Ezgi Avcı, Sözcü Gazetesi'nden Edda Sönmez'e röportaj verdi.

'Survivor' yarışmasına nasıl katıldınız?

Amerika'dan Türkiye'ye döndüğümde bir röportajım çıktı. Amerika'dayken Miami'de okuduğum için "İklimleri benziyor; Survivor'a gitmek ister misin?' diye bir soru gelmişti. Ben de "Çok isterim" diye cevapladım. Sonra Acun Medya'dan bir telefon geldi; "Survivor' için görüşmeye bekliyoruz" dediler. 'Survivor'a gidişim bu şekilde oldu.

Adada kadınsal durumlar söz konusu olduğunda sorunlarınızı nasıl hallediyordunuz?

Çok sıkıntı yaşamadım adada; sadece ilk iki hafta uyumadım. Temizlik konusuna gelince ben kaşlarımı yaptırıp gittim. Kaşları, bıyıkları çıkanlar düşünsün. Ayrıca aç olduğumuz için hormonlar da çalışmıyor. Yarışmada açlık yüzünden üç buçuk ay boyunca regl olmadım. Türkiye'ye geldiğimde bünyem şaşmıştı. Fakat Survivor'a katılmak şahane bir deneyimdi. Yine teklif alsam yine giderim.

Ama siz sporcusunuz. Hormonlarınız nasıl çalışmıyor?

Hava değişimi, stres, açlık ve uykusuzluk yüzünden.