Facebook "Hesabınız ele geçirilmiş" uyarısında bulundu

Facebook'ta yaşanan teknik bir sorun paniğe neden oldu. Ünlü sosyal paylaşım platformuna giriş yapan kullanıcılar "Hesabınız ele geçirilmiş olabilir" uyarısı ile karşı karşıya kaldılar.



Facebook'a her zamanki gibi giriş yapan bazı kullanıcılar, sebebi belli olmayan bir neden yüzünden hesapları otomatik çıkış yaptı. Yeniden giriş yapmak için uğraşan kullanıcılar "Hesabınız ele geçirilmiş olabilir" uyarısı ile karşılaştılar. Olay büyük bir paniğe neden olurken diğer sosyal medya siteleri sayesinde genel bir arıza oldu anlaşıldı.



Bildiğiniz gibi geçen hafta Facebook'ta buna benzer bir sorun yaşanmıştı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Gmail kullanıcıları da hesaplarının kendiliğinden çıkış yaptığını fark etmişlerdi ve yeniden giriş yapmak zorunda kalmışlardı. Şimdi bu sorunların bir benzeri Facebook kullanıcılarının başına geldi.



Söz konusu durum hakkında ise Facebook şu şekilde açıklama yaptı;



"Sistemimizde ortaya çıkan bir hata yüzünden, normalde şüpheli bir hesap etkinliği gerçekleştiğinde devreye girmesi gereken güvenlik protokolü, gereksiz şekilde devreye girdi. Şu an sorunu çözmüş durumdayız, ayrıca hatadan etkilenen hesapları da düzeltmeye devam ediyoruz. Yaşanan sıkıntı için özür dileriz."



Yukarıda dile getirilen sorun sizin de başınıza geldi ise panik yapmanıza gerek olmadığını belirtmek isteriz. Teknik bir arıza nedeni ile yaşanan sorunu, yaşanan bir açıktan kaynaklanmadığı belirtiliyor. Sorun yaşayanlar ise Facebook'un sorunu halletmesini beklemesi gerekecek.