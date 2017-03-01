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Facebook, intiharı önlemek için adım atıyor

Facebook, intiharı önlemek için adım atıyor

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının sitedeki canlı yayınları sırasında intihar etmelerini önlemek amacıyla yeni adımlar atıyor.

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Facebook, bazı kullanıcılarının video üzerinden elveda mesajları paylaşıp intihar etmeleri üzerine, yayın sırasında gidişatı farkedenlerin durumu bildirmesine olanak sağlıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ UYARILABİLİR

Söz konusu uyarı bildirimini alan Facebook ekibi, videoyu inceledikten sonra gerek gördüğünde, intihara meyilli kişiye destek verebilecek bir yakınına veya daha acil durumlarda sağlık ekiplerine haber verecek.

Buna ek olarak, videoyu yayınlayan kişinin ekranına, irtibata geçebileceği kişi ve kurumlar hakkında irtibat bilgileri yansıtılacak.

Facebook, intihar ve kendine zarar verme konularında yapılan paylaşımları bildirmek konusunda da adımlar atıyor. Bundan böyle depresyonda olduğu tespit edilen kişiler, sitenin Messenger özelliğinden desteğe ulaşabilecek.

FACEBOOK'TA İNTİHAR MESAJLARI

Geçen ay ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 14 yaşında bir kız çocuğu, Facebook canlı yayınında intihar etmişti. Çocuk, Facebook hesabına 'Artık yaşamak istemiyorum' yazıp, mesajına üç üzgün emoji eklemişti.

Floridalı çocuk, ABD'de geçen ay intiharını sosyal medya sitesinde yayınlayan en az 3 kişiden biriydi.

Facebook'un intihara karşı yeni önlemi şimdilik ABD'de uygulanacak. Diğer ülkelerde ne zaman devreye gireceği bilinmiyor.

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