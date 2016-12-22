Lefkoşa11 °C
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
  • Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta neler var?
  • 2017 Mercedes-Benz E-Class Coupe
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TEKNOLOJİ

  3. Facebook renkleniyor
Facebook renkleniyor

Facebook renkleniyor

Facebook bugün gönderilere yeni bir özellik ekliyor.

A+A-

Renkler Facebook'un görsel imajına oldukça büyük katkı sağlayacak. Metin içerikli gönderilerinize artık arka plan rengi ekleyebilirsiniz.

Renkli arkaplan özelliğini kullanmak için, durum çubuğuna tıklayıp renk seçmeniz yeterli olacaktır. Ancak bu özellik link, resim ve video gönderilerinizde bulunmuyor.

Basit bir özellik olmasına rağmen, renkler Facebook'un görsel imajına oldukça büyük katkı sağlayacak. Dünya'nın en büyük sosyal platformu artık sadece mavi beyaz olmayacak.

Özellik bu hafta içerisinde Android'e geliyor. Arkaplan renklerini iOS ve internet kullanıcıları da görebilecek, fakat bundan yararlanabilmeleri için birkaç ay beklemeleri gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.