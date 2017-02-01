Facebook televizyon işine giriyor!

Facebook TV ile sosyal medya devi kendi TV platformu ve TV uygulamasını kuruyor. Apple TV benzeri bir kutu sisteminde olması beklenen Facebook TV nedir?Fark ettiyseniz son zamanlarda, Facebook gördüğü her alana el atmaya başladı. Diğer sosyal medya uygulamalarından bolca özellik aşıran şirket, şimdi de gözünü Apple TV'nin tahtına dikti.

Kendi televizyon platformunu oluşturmak isteyen Facebook, konu ile ilgili çalışmalara başladı bile.Wall Street Journal'ın haberine göre, sosyal medya devi kullanıcılarına premium video hizmetleri vermeyi amaçlıyor. Hem reklam gösterimlerinde hem programlar bazında şu sıralar araştırmalar yapılıyor. shiftdelete.net'in haberine göre elbette bu bilgilerin doğruluğu henüz kesin değil.

Televizyonların halen büyük bir güç olduğunu düşünen şirket, kendi TV uygulamalarını hazırlayarak hem bu sektörde var olmak istiyor, hem de Apple TV gibi hizmetlere rakip olmayı amaçlıyor.