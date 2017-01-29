Facebook ve Google'dan Trump'a mülteci tepkisi

Sosyal medya devi Facebook ve internet arama motoru Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararını eleştirdi.

Facebook İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve kurucu ortaklarından Mark Zuckerberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin bir göçmen ülkesi olduğuna ve bununla gurur duyulması gerektiğine dikkati çekti.

Kendi ailesinin Almanya, Avusturya ve Polonya, eşinin ailesinin ise Çin ve Vietnam'dan ABD'ye gelen mülteciler olduğunu ifade eden Zuckerberg şunları söyledi:

“Birçoğunuz gibi ben de Başkan Trump'ın imzaladığı kararnamelerin etkisinden endişe duyuyorum. Bu ülkeyi güvende tutmamız gerekiyor ama bunu gerçekten tehdit unsuru olanlara odaklanarak yapmalıyız, sınır dışı edilmekten korkan milyonlarca belgesiz göçmene değil. Kapılarımızı mültecilere ve yardıma ihtiyacı olanlara açık tutmalıyız, bizi biz yapan da bu." dedi.

Google ise ABD dışında olan yabancı çalışanlarına ülkeye alınmama endişesi nedeniyle derhal ABD'ye dönmeleri çağrısında bulundu.