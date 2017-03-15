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Facebook'a hikayeler özelliği geldi

Facebook'a hikayeler özelliği geldi

Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'ın ardından normal Facebook'ta da hikayeler/snap özelliği geldi.

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Facebook'un ciddi manada gözüne diktiği Snapchat özelliklerini ilk olarak Instagram'a getirmişti. Ardından bu ortamda özellik tutulunca WhatsApp'a bile getiren Facebook, ardından Facebook Messenger'da da Messenger Day adıyla bu özelliği sundu.

Şu anda sadece bazı kullanıcılarda bulunan bu özellik, kısa süre içerisinde iOS ve Android kullanan tüm Facebook kullanıcılarına getirilecek.

Yukarıda görebileceğiniz gibi Instagram'a benzer bir biçimde sıralanan hikayeler, artık Facebook dünyasında da bulunacak.

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