Facebook'un her geçen gün büyümeye devam ettiğini ve platformu 2 milyar insanın kullandığını belirten Morrison, dünyadaki herkesi bir araya getirmek istediklerini ifade ederek, "Sosyal değer yarattığımız sürece büyümeye devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Morrison, Facebook'u en çok kullananların ABD'de olduğunu, onun dışında Kosta Rika ve Endonezya gibi ülkelerde de büyüdüklerini belirterek, en büyük trendin ise cep telefonları ve yüksek kaliteli internet olduğuna işaret etti.

Facebook'un DNA'sında işe ve iş görüşmesine insanların olduğu gibi gelmesi olduğunu kaydeden Morrison, Facebook'ta iş görüşmesine gelenlerin açık ve dürüst konuşması, kim olduğunu ve değerlerini söylemesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyayı daha iyi bir hale getirmek için çabalayan insanlarla çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR TÜRK TASARIMCI FACEBOOK İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYORSA…'

"Yaptığınız tasarımlarınız, iş stratejileriniz, kişisel becerileriniz ve yetenekleriniz; insanların bir araya gelmesine yardımcı oluyorsa o zaman Facebook, iş başvurusu yapan kişi için çalışılması uygun bir yer" diyen Morrison, konuşmasına şöyle devam etti:

"Müşterilerimiz için bir değer yarattığımız, bireysel ve şirket paylaşımlarınız sürdüğü sürece biz de büyümeye devam edeceğiz. Instagram ile Twitter kullanılmadan önce ve sonrasında da Facebook platformu büyümeye devam ediyor, topluluğu giderek genişliyor. Bizim bağlantı sunma şeklimiz de değişiyor. Geleceğin teknolojilerine öncülük ediyoruz. Facebook gibi sürekli insanları birbirine bağlayan teknolojileri lanse etmeye devam edeceğiz. Dünyanın her yerinden insanları işe alıyoruz. Tüm dünyada 16 ofisimiz var. Herhangi bir Türk tasarımcı Facebook için çalışmak istiyorsa en uygun ofisi bulup başvuru yapabilir. Türkiye'de tasarım alanını yavaş yavaş büyüterek geliştiriyoruz. Facebook'ta çalışmak imkansız değil herkes başvurabilir."