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Facebook'tan iş bulmak artık mümkün!

Facebook, yeni özelliği ile LinkedIn'e rakip oluyor. Facebook üzerinden artık iş bulabileceksiniz.

Facebook'un uzun bir süredir iş arama platformu kuracağı söylentileri dolaşıyordu. Facebook Jobs olarak isimlendirilmesi beklenen bu proje nihayet bugün hayata geçti. LinkedIn'e rakip olmak için yapılan bu hamle sayesinde artık Facebook üzerinden iş bulabileceksiniz.

Facebook Jobs sayesinde; iş arayanlar uygulama içerisindeki özellik ile işverenlerin, iş ilanlarına başvurabilecek. Facebook, iş başvurularını ise Messenger üzerinden şirketlerin hesabına iletecek. Aktarılan bilgilere göre; Facebook sayfası olan firma, istediği kadar ücretsiz iş ilanı verebilecek.

Facebook'un, bu hamlesi ile LinkedIn'e ağır bir darbe indireceği söyleniyor. Aslında bu söylenti çok da mantıksız değil. Facebook'un elinde bulundurduğu kullanıcı sayısı ve şirketlerin resmi Facebook sayfalarının olduğu göz önünde bulundurulursa, bir süre sonra LinkedIn'in esamesi okunmayabilir.

Ancak Facebook'un iş arama özelliği şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da kullanıma sunuluyor. Muhtemelen 4-5 ay içerisinde diğer ülkelerde de Facebook Jobs özelliği kullanıma sunulur.

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