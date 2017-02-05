Lefkoşa15 °C
  • UptownPark
  • Acı yedikten sonra sakın su içmeyin!
  • Aşırı çay tüketmek, diş rengini bozuyor
  • Pilates yapmanın vücudunuza 9 faydası
  • "Hayır" diyebilmek mutlu ediyor
  • Ses kısılmasının 7 nedeni
  • Karşınızda yıkanılabilir android telefon
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TEKNOLOJİ

  3. Facebook'tan müthiş özellik
Facebook'tan müthiş özellik

Facebook'tan müthiş özellik

Facebook'ta bir fotoğrafı ararken etiketi olmasa bile, sadece içeriğini tarif ederek bulabilmek mümkün oldu.

A+A-

Yeni arama tekniği Apple Photos ve Google Photos'un çalışma mantığına benzer şekilde çalışıyor. Obje tanımlama ile, Facebook bütün fotoğrafları içeriklerine göre düzenliyor.

İSTEDİĞİNİZ FOTOĞRAFI BULABİLECEKSİNİZ

Bu sayede arama barına "kedi", "pizza", "siyah tişört" yazdığınızda, fotoğrafın isminde, açıklamasında veya etiketlerinde her hangi bir bilgi olmasa bile arama motoru istediğiniz fotoğrafı bulabiliyor. Yeni sistem mükemmel şekilde çalışmasa da, bariz objeleri tanıyıp sınıflandırması sayesinde oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor.

Güncelleme Amerika'dan başlayarak tüm dünyaya yayılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.