Facebook’tan tepki çeken yenilik

Bir süredir platformdaki video içeriğe ağırlık veren Facebook bu videoların autoplay yani kullanıcı videoya tıklamadan oynatıyordu.

Bu özellik sayesinde hali hazırda tepki çeken sosyal medya devi, yeni bir adım attı.

Platforma gelen yeni özellik ile otomatik oynayan videolardan artık ses de otomatik olarak çıkacak.

Facebook dün yaptığı açıklama ile özelliği resmen duyurdu.

Görünen o ki hali hazırda autoplay video ile tepki çeken Facebook buna ek olarak sesi de otomatik hale getirerek bir süre daha eleştirilerin hedefinde olacak.

Facebook, 10 yılı aşkın bir süredir hayatımızda. Siteyi güncel tutmak adına sürekli yeni özellikleri kullanıma sunan Facebook hakkında bilmediğiniz 10 özelliği sizler için derledik.

Dosya paylaşma

Facebook’taki mesaj kutusunun sağ üst köşesinde bulunan ‘dosya ekle’ butonu ile karşı tarafa dosya gönderebilirsiniz.

Sık kullanılanlar listesi

Facebook’ta Twitter’dakine benzer bir liste seçeneği bulunuyor. Haber Kaynağının solunda ve profil resminizin tam altında bulunan kısma tıklayarak beğendiğiniz paylaşımları favorilerinize kaydedebiliyorsunuz.

Mobil bildirimler

Akıllı cihazınızdaki Facebook uygulamasında ‘gizlilik ayarları’nın içinde yer alan ‘bildirimler’ seçeneğinden istediğiniz bildirimleri kapatıp açabiliyorsunuz.

Paylaşımları kaydedin

Arkadaş listenizdeki bir kişi tarafından yapılan paylaşımı kaydedip daha sonra inceleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için paylaşımın sol üst köşesinde bulunan ‘save this link’ (bu linki kaydet) seçeneğine tıklamanız yeterli.

Facebook geçmişinize bakın

www.facebook.com/us adresine giren kullanıcılar Facebook’ta geçirdikleri süre boyunca yaptıklarının bir listesini görebiliyor.

Hesabınıza kimler girmiş

Facebook hesabınıza sizin dışınızda kişi veya kişiler tarafından girilip girilmediğini öğrenmek oldukça kolay. Ayarlar bölümünde yer alan “Where You’re Logged In” seçeneğine tıkladığını zaman Facebook, en son nerelerde platforma giriş yaptığınızın dökümünü çıkartıyor.

Diğer mesajlar

Uygulamalardan gelen mesajlar mesaj kutunuzda ayrı bir bölmede toplanıyor. Mesaj kısmının sol üst kısmında yer alan ‘other’ (Diğer mesajlar) seçeneğine tıklayarak bu mesajlara ulaşabiliyorsunuz.

Sayfayı baş aşağı etmek mümkün

Ayarlar kısmında Genel seçeneğinin altında bulunan Dil bölümünde English (Upside Down) ana dilini seçin. bu işlemin ardından sayfanız baş aşağı hale gelecek.

Tüm bildirimleri görebilirsiniz

Kendi Facebook sayfanızda sağ üst köşede görebileceğiniz ‘Hareketler Dökümü’ bölümünden bugüne kadar sizinle ilgili tüm bildirimleri ve diğer hareketleri görebilirsiniz.

Embed özelliği

Bir paylaşımda bulunurken sağ üst köşede bulunan ’embed post’ seçeneği sayesinde diğer platformlarda yer alan içeriği kendi sayfanızda yayınlayabilirsiniz.