Facianın eşiğinden dönüldü

Devrim Demir

Gönyeli Belediye Bulvarı’nda hemen hemen her gün yaşanan trafik kazalarına dün sabah bir yenisi eklendi. NK 016 plakalı arabası ile Defne Sokak’tan (tali yoldan) bulvara dikkatsizce çıkan çıkış yapan Mehmet Güven Silman, 38 yaşındaki Ruskan Açilow’un kullandığı KT 488 plakalı van araçla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından van araç sürüklenerek durabilirken, 74 yaşındaki Mehmet Güven Silman, büyük korku yaşadı ve olayın etkisi ile fenalık geçirdi.

Kaza yapan sürücülere ilk müdahale yoldan geçenler tarafından yapılırken, “112” Hızır Servis kazanın hemen ardından olay yerine ulaşarak hafif yaralanan sürücülere ilkyardım tedavisi uygulandı.