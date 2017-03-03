Facianın eşiğinden dönüldü
Çangar çemberi ile Kızılbaş Kilisesi arasındaki yolda yine kaza oldu.
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Çangar çemberi ile Kızılbaş Kilisesi arasındaki yolda yine kaza oldu. Öğle saatlerinde gerçekleşen kazada facianın eşinden dönüldü. Bir araç evin kapısına vurarak durabildi. Kaza anında evin kapısının önünde birinin olmaması faciayı önledi.
Olay yerine gelen mahalle sakinleri bu bölgede her zaman kaza olduğunu söyledi. Vatandaş yetkililere önlem almaları konusunda çağrıda bulundu.
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