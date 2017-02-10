Fallon: “Büyük resme bakılmalı, durum 1960’tan farklı”

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Kıbrıs’ta güvenlik ve garantiler konusuyla ilgili tartışmada hem büyük resmin hem de bölgedeki genel güvenlik çevresinin göz önünde bulundurulması gerektiğini, çünkü durumun 1960’tan farklı olduğunu belirtti.

Politis gazetesi, Fallon’un, bugün Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret öncesinde, sorduğu yazılı sorulara yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Fallon, Rum mevkidaşı Hristoforos Fokaidis ile bir kez daha özlü görüşmeler yapmak üzere Güney Kıbrıs’ta bulunacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Fokaidis’le, geçen yıl imzaladıkları savunma işbirliği programını gözden geçireceklerini söyleyen Fallon, terörle mücadele, denizde güvenlik ve krizlerin göğüslenmesi gibi güvenlik ve savunmayla ilgili bir dizi konuda daha sıkı işbirliğinin hedeflendiğini kaydetti.

Fallon, savunma alanında ilişkilerin daha çok güçlenmesine ilişkin diğer olanakları da inceleyeceklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyarette, “Kıbrıs’ın IŞİD’e karşı mücadelede oynadığı önemli rol dolayısıyla Fokaidis’e minnettarlığını dile getirme fırsatına sahip olacağını” da anlatan Fallon, iki yıldan bu yana Ağrotur Üssü’nden Tornados ve Typhoons savaş uçaklarıyla bin 200’den fazla saldırı yapıldığına dikkat çekti.

Güvenlik ve garantilerle ilgili bir soruya verdiği yanıtta ise Fallon, İngiltere’nin garantör ülke olarak Kıbrıs’ta bir uzlaşının sağlanmasında rolünü oynamak için yararlı olan her neyse onu yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

BM’nin çabalarını desteklediklerini ifade eden Fallon, birleşik Kıbrıs’ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için tarafların mutabık kalacakları düzenlemeleri dikkate alacaklarını belirtti.

Fallon, en büyük resmin dikkate alınması gerektiğini, bugünkü güvenlik çevresinin görülmesi gerektiğini düşündüklerini söyleyerek, (bunun) 1960’tan çok farklı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin daimi üs ya da daimi askeri varlık istediğine işaret edilerek, bunu İngiliz askeri üslerinin varlığıyla birlikte nasıl gördüğünün sorulması üzerine Fallon, güvenlik başlığındaki müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek, bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Fallon, İngiliz Üsleri’nin adadaki varlığının bu tartışmaların bir parçasını teşkil etmediğini de savundu.

Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmada üs topraklarının verilmesiyle ilgili görüşmelerin nasıl gittiği sorusuna karşılık, teklifin hala geçerli olduğunu söyleyen Fallon, Birleşik Krallık Hükümeti’nin birleşik bir Kıbrıs’a üs topraklarının neredeyse yarısını vermeyi teklif ettiğini hatırlatarak, bu teklifin masada bulunduğunu belirtti.

FALLON’UN TEMASLARI...

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in daveti üzerine Fallon’un bugün Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini yazdı.

Temasları çerçevesinde Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında İkili Askeri İşbirliği Programı’nın imzalanacağını belirten gazete, Fallon’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de bir araya geleceğini kaydetti.