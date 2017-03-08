Farkın Adı Bahar Doratlı

Golden Tulip Hotel geçtiğimiz pazar Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenen bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Son yıllardaki tasarımları ile dikkati çeken sektörün lider markası Bahar Dortalı, yine sektöründe öncülük yaparak Kuzey Kıbrıs’ın ilk Trunk Show etkinliğini gerçekleştirdi.

2017 kreasyonun oldukça göz alıcı ve iddialı çizgilere sahip, hem kültürel değerlerimizi hem de dünya modasına ait trendleri taşıyan gelinliklerden oluştuğu gözlemlendi. Ayrıca Bahar Doratlı Dereboyu mağazasının distribütörlüğündeki dünyaca ünlü damatlık markası Torrres Ceramonia’nın 2017 modelleri de göz kamaştırdı.

Günkut Ajans mankenlerinden Esin Terzioğlu, Melissa Aksaç, Berfe Alisinanoğlu ve Görkem Akdur’un sunumları ile gerçekleşen organizasyon yaklaşık 3 saat boyunca devam etti. Trunk Show’un randevulu olması ve katılımcıların beğendiği gelinlik ve damatlıkları kendi istekleri ile denemeleri renkli görüntülere tanıklık etmesinin yanında samimi bir ortam oluşturdu.

Organizasyonun mimarı Bahar Dortalı, Kıbrıs’ta bir ilki gerçekleştirdiği için gururlu olduğunu ayrıca katılımcıların cesaretlerinden dolayı organizasyonun oldukça keyifli ve samimi bir ortamda oluşturmasından memnun olduğunu dile getirdi. Doratlı gelecek yıl daha kapsamlı ve sürprizlerle dolu bir Trunk Show’un gelin ve Damat adaylarını beklediğinin de müjdesini verdi.