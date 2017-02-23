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  3. Fas'ta 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Fas'ta 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Fas'ta 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Fas'ın güney sınırında güvenlik kuvvetleri tarafından durdurulan bir kamyonda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

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Fas'ın güney sınırında güvenlik kuvvetleri tarafından durdurulan bir kamyonda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Moritanya sınırında bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalı kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geçirildi.

Açıklamada, söz konusu uyuşturucu maddenin kozmetik şişelerine gizlenmiş halde bulunduğu aktarıldı. 

Fas vatandaşı 48 yaşındaki kamyon şoförü gözaltına alındı.

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