Fas'ta 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Fas'ın güney sınırında güvenlik kuvvetleri tarafından durdurulan bir kamyonda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.
A+A-
Fas'ın güney sınırında güvenlik kuvvetleri tarafından durdurulan bir kamyonda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Moritanya sınırında bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalı kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geçirildi.
Açıklamada, söz konusu uyuşturucu maddenin kozmetik şişelerine gizlenmiş halde bulunduğu aktarıldı.
Fas vatandaşı 48 yaşındaki kamyon şoförü gözaltına alındı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.