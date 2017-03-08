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Fas'ta milletvekiline suikast düzenlendi!

Fas'ta milletvekiline suikast düzenlendi!

Fas'ta Anayasal Birlik Partisi milletvekili Abdullatif Mirdas'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

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Fas'ta Anayasal Birlik Partisi milletvekili Abdullatif Mirdas'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Anayasal Birlik Partisi'nden siyasi ofis üyesi Abdullah Firdevs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekili Mirdas’ın Kazablanka kentinde bulunan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Firdevs, gece geç saatlerde gerçekleşen saldırıyla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü belirtti.

Anayasal Birlik Partisi, Fas'ta geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimlerde 19 milletvekili çıkarmıştı.

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