Fas'ta öğretmen adaylarından açlık grevi kararı

Fas'ta hükümeti geçen yıl yapılan anlaşmaya uymamakla suçlayan öğretmen adaylarının üç günlük açlık grevi kararı aldığı belirtildi.

Öğretmen Adayları Ulusal Koordinasyon Komitesi Sözcüsü Bilal el-Yusifi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Hükümete, yaptığımız anlaşmaya uyma çağrısında bulunuyoruz. Öğretmen Yetiştirme Okulu mezunlarının kamuya ait okullara atanmasını ortadan kaldıran kararın bu yıl uygulanmayacağı taahhüt edilmişti. Bu yıl mezun olan 10 bin kişi arasından 150 arkadaşımız sınıfta kaldıkları gerekçesi ile bu haktan yararlanamıyor." dedi.

Başbakan Abdulilah Benkiran'ı verdiği sözü tutmaya davet eden Yusifi, sınıfta bırakılan arkadaşları için yarından itibaren üç gün süresince açlık grevi yapacaklarını söyledi.

Toplantıda konuşan öğretmen adaylarından Kemal el-Mütevekkil ise üç günün sonunda sonuç alamamaları halinde açlık grevine devam edeceklerini kaydetti.

Fas'ta hükümetin Kasım 2015'te öğretmen yetiştirme kuruluşlarından mezun olan öğretmenlerin kamuya ait okullara atanmasını öngören kararı iptal edip öğrencilerin burslarını azaltması üzerine başlayan gösteriler, Nisan 2016'da sağlanan anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmaya göre kurumla ilgili söz konusu kararın 2016-2017 eğitim yılından sonra uygulanacağı kararlaştırılmıştı.

Söz konusu anlaşmadan gösterileri organize eden 150 öğrencinin yararlanamaması üzerine öğretmen adayları bu yılın başında gösterileri tekrar başlatma kararı almıştı. Ülkedeki 6 eğitim ve işçi sendikası da gösterilere destek vereceğini açıklamıştı.