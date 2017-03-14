Fatih Altaylı: "Galatasaraylı iki futbolcu maçı sattı"

Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Spor Saati' programında, Ciğerci ve Öztekin'in Galatasaray-Gençlerbirliği maçındaki performanslarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Altaylı, "Galatasaray maçı satıştır. Bazı futbolcular takımı satmıştır. 1- Tolga Ciğerci, 2- Yasin Öztekin… Ben Galatasaray yöneticisi olsam bugün, o iki futbolcu bir daha Galatasaray formasını sırtına bir daha geçiremezdi. O şerefli formayı üstlerine geçiremezlerdi kardeşim" dedi.

'TOLGA'YI FUTBOL TAKIMINA ALACAĞINA VOLEYBOLA ALSAN DAHA BAŞARILI OLACAKMIŞ'

Habertürk'ün aktardığı habere göre, Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Topa böyle çıkılır mı? Eli 2 metre havada, sanırsın ki kaleci. Aynısını Rize'de de yapmış. Kardeşim sen futbolcu musun ya, sen nesin, sen kimsin ya Tolga Ciğerci? Ama hatırla sezon başında tartışıyorduk. İstatistikler üzerinden konuşan arkadaşlarımız var. İşte Tolga Ciğerci 777 pas yaptı, 189 pas yaptı, yüzde 89 oranla. Ben ne diyordum burada? Kardeşim en yakınındakini topu pıt-pıt at. Bir tane kilit pası var mı? Almanlar mı akıllı futbolda Türkler mi? 400 bin euro alıyordu bu çocuk, hadi mahrumiyet bölgesine geldi, 700 bin euro ver, hadi çok bol bol verdin, 800 bin euro ver. 2 milyon euro! 400 bin alan adamı alıyorsun, 2 milyon veriyorsun! Tolga Ciğerci'yi sen futbol takımına alacağına voleybola alsan daha başarılı olacakmış. Böyle bir şey var mı? Cavanda 2 milyon, Cavanda! Podolski'nin yerine kimi alacaksın, hangi paraya?"