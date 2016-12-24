Fazla kasma kısır olma

Sağlık için spor yapanlar bir yana, kaslı görüntü uğruna çareyi ilaçlarda arayanların hayatı kabusa dönüyor. Medical Park Göztepe Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Deveci kas yapımını artıran anabolik steroid ilaçların kısırlık, meme büyümesi ve cinsel fonksiyon bozukluğu başta olmak üzere birçok yan etkisi bulunduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Deveci şu uyarılarda bulunuyor…

CİNSELLİĞİ BİTİRİYOR

“Vücudun doğal hormonal dengesini de etkileyen bu ilaçlar, saldırgan davranış biçimi, kontrolsüz hipertansiyon, akne, kellik, karaciğer hastalığı, inme ve kalp krizi riskini artırıyor. Erkekte doğal testosteron yapımını azaltarak yumurtalıklarda küçülme, sperm yapımında azalma ve geçici kısırlığa neden oluyor. Hormon düzensizliği yaratarak cinsel istekte önce geçici bir artışa ardından da ilaç kesildiğinde kalıcı isteksizliğe ve sertleşme kaybına yol açıyor.”

KADINLAR DİKKAT!

“Kas yapan ilaçlar kadınlarda adet düzensizliği, gebelikte bebeğin gelişiminin etkilenmesi, ses kalınlaşması, saçta azalma ve vücut kıllanması yapıyor. Bu tip ilaçların tehlikeli yan etkileri göz önüne alındığında daha güzel görünmek isteyenlerin dengeli spor ve doğal beslenmeyi tercih etmeleri çok daha sağlıklı bir yol olarak görünüyor.”.