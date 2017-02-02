“Felaket” Dünya’yı teğet geçti

2017 BH30 adı verilen asteroid gezegenimizin ve Ay’ın arasından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti.

Ancak 2017 BH30’i değerli kılan şey 6 ila 7 metre büyüklüğünde olan asteroidin gezegenimizin yanından geçmeden saatler önce keşfedilmiş olması.

Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2017 BH30’un Dünya’ya yakınlığı oldukça tehlikeli olarak adlandırılıyor.

2017 BH30’in büyüklüğü Dünya’daki yaşama son veremeyecek kadar düşük, ancak asteroidin bir yerleşim yerine isabet etmesinin faturası çok ağır olabilirdi.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA’dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA’ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union’ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth’a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.