FEminiSTİVAL başladı

15 Mart Çarşamba akşamı Lefkoşa AKM’de açılış kokteyli, Sol Anahtarı müzik dinletisi, açılış konuşmaları ve “Mustang” film gösterimiyle başlayan FEminiSTİVAL büyük ilgi gördü.

Katılımın yoğun olduğu gecede Sosyal Hizmetler Dairesi Emekli Genel Müdürü ve MAKAMER başkanı Sıdıka Özdoğan tarafından “Sosyal Politika ve Kadınlar” konulu sunum yapıldı.

Festival 18 Mart Cumartesi 15:00’da “Cesur” adlı animasyon çocuk filminin gösterimiyle devam ediyor.

Ardından ise 22 Mart Çarşamba 19.00’da Lefkoşa AKM’de “Ekmek ve Güller” filmi izlenecek. Gösterimden önce de eski BES başkanı Gülev Sıdal tarafından “Sendikalarda Kadın Mücadelesi” konulu sunum ve söyleşi gerçekleştirilecektir.

Çocuklarınızla gelebileceğiniz FEminiSTİVAL’de, söyleşi ve filmler süresince katılımcılarımızın çocukları için oyun, resim vb. etkinlikler yapılacaktır.

Ayrıca festival boyunca kurulacak olan standda Khora Kitabevi tarafından feminist kitaplar %10 indirimli olarak satışa sunulacaktır.