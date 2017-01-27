Fenerbahçe geç açıldı
Euroleague'de Fenerbahçe uzun süre geride götürdüğü maçta Galatasaray'ı son periyottaki performansıyla 85-80 mağlup etti.
Maçın ilk yarısını Galatasaray 54-41 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte ise fark ikiye indi: 66-64.
Fenerbahçe'de ABD'li basketbolcu Ekpe Udoh, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray Odeabank'ta ise Emir Preldzic sakatlığı sebebiyle yoktu.
Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada, iki takımın yeni transferleri kadroda şans buldu.
Fenerbahçe'nin Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'ten transfer ettiği Kanadalı basketbolcu Bennett, derbi mücadelesinde başantrenör Zeljko Obradovic'ten şans bekledi.
Galatasaray Odeabank'ın Uruguaylı oyuncusu Bruno Fitipaldo da Fenerbahçe'ye karşı ilk kez forma giydi.
Fenerbahçeli taraftarlar büyük ilgi gösterdi
Sarı-lacivertli taraftarlar, derbi karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.
Ülker Sports Arena tribünlerini tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla oyunculara büyük destek verdi.
Taraftarlar, maç öncesi Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ı ıslıklarla protesto ederken, Obradovic lehine tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın oyuncuları Volkan Demirel, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Salih Uçan da maçı izleyenler arasında yer aldı.
Avrupa kupalarındaki ikinci maç
Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında Euroleague'in Avrupa Ligi'nin ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 103-87 üstünlüğüyle sona ermişti.
Obradovic ile Ataman 32. kez rakip
Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic ile Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, 32. kez karşılaştı.
İki tecrübeli çalıştırıcının takımları arasında oynanan maçlarda Sırp başantrenör Obradovic 20, Ataman ise 11 kez galibiyet sevinci yaşadı.
İki deneyimli başantrenörün takımları arasında Euroleague'de oynanan 10 maçın 7'sini Obradovic'in, 3'ünü ise Ataman'ın ekipleri kazandı.
Kaynak: Al Jazeera ve AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.