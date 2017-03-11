Fenerbahçe geç açıldı

Alanyaspor henüz ikinci dakikada öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yerden ortasında, ceza sahasında topla buluşan Fernandes, kaleci Fabiano'nun sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 13 dakika sonra fark ikiye çıktı. Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love dönerek vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Fabiano'nun sağından ağlara gitti.

2-0'dan sonra Fenerbahçe oyuna hakimiyet kurdu. 31. dakikada Fenerbahçe'nin ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Lens'in ortasında, Mehmet Topal topu kaleye doğru çevirdi. Kaleci Haydar Yılmaz'dan seken meşin yuvarlak Omeruo'ya çarparak ağlarla buluştu. 39. dakikada Fenerbahçe karşılaşmada beraberliği yakaladı. Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasına giren Lens, kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya olduğu pozisyonda pasını arka direkte boş durumdaki Fernandao'ya çıkardı. Fernandao, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi.

İlk yarı 2-2 biterken Fenerbahçe Aatıf ile 57. dakikada öne geçti. Ozan Tufan'ın pasında topu filelere gönderen Faslı oyuncu ligdeki üçüncü golünü attı. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'u 3-2 ile geçti.

Fenerbahçe 44 puana yükseldi. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, ligde bundan önce oynadıkları Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre takımında zorunlu olarak 3 değişiklik yaptı.

Advocaat, sakatlığı bulunan Simon Kjaer'in yerine Roman Neustaedter'i, sarı kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve De Souza'nın yerine ise İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'ya ilk 11'de yer verdi.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşmaya Fabiano, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Alper Potuk, Chahechouhe, Lens, Fernandao ilk 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'de yedeklerde ise Ertuğrul Taşkıran, Van Der Wiel, Yiğithan Güveli, Volkan Şen, Salih Uçan, Robin Van Persie ve Moussa Sow bulundu.

Chahechouhe 3 hafta sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'de Aatıf Chahechouhe, 3 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Chahechouhe, son olarak ligin 20. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Aytemiz Alanyaspor'da değişiklik yok

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldukları maçın kadrosunda değişiklik yapmadı.

Akdeniz ekibi, Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Candeias, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Fernandes ve Vagner Love ilk 11'i ile sahada yer aldı.

İki takım oyuncularından tek pankart

Karşılaşmanın hakemleri Ali Palabıyık, Serkan Olguncan ve Baki Tuncay Akkın ile iki takımın oyuncuları sahaya, "Öfkeyle değil saygıyla güzeldir futbol" yazılı pankartla çıktı.

Maç için alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti. Maça yoğun ilgi gösteren taraftarlar, iki ayrı güvenlik noktasında arandıktan sonra stada girdi. Jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri araçlarda arama yaptı.

Karşılaşma için stat ve çevresinde, jandarma ekipleri ile özel güvenlik elemanlarından oluşan toplam bin 500 görevli bulundu.

Kaynak: Al Jazeera