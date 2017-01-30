Fenerbahçe Kayseri'de dondu

Kayseri'nin gollerini 33'te Umut Bulut, 70'te Güray Vural, 88'de Welliton, uzatmalarda da yine Güray kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 41. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.

Umut Bulut, bu sezon Kayseri formasıyla ilk kez gol attı. 34 yaşındaki futbolcu en son 288 gün önce Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşamıştı.

Kayserispor bu galibiyetle 16 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı

Günün diğer maçlarında Trabzonspor Gaziantepspor'u 4-0, Başakşehir Bursaspor'u 1-0 yendi. Gençlerbirliği de Osmanslıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Advocaat: Problemin kaynağını biliyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, teknik heyet ve takım olarak nasıl devam edecekleri ve neler yapacaklarıyla ilgili düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Problemin kaynağını biliyorum, çözüm yolunu da biliyorum ama burada bunu basının önünde paylaşmak çok da doğru değil." dedi.

Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a 4-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takviyeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Son birkaç aydır transfer konusunda yönetime taleplerini ilettiğini aktaran Advocaat, "Bizim başka oyunculara ihtiyacımız var. Daha kaliteli isimleri buraya getirmeye ihtiyacımız var. Kulübümüz bize yardımcı olmak için her şeyi yapıyor. Her türlü çalışmayı denediler ama aslında bence çözüm şu anda bu da değil. Nasıl açıklayabiliriz bilmiyorum. Ben bir teknik direktör olarak buna bir açıklama bulamıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin oyun planında ileride baskı kurmak olmadığını ancak bugün oyuncularının hazırlanan planın dışında işler yaptığını anlatan Advocaat, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda Başakşehir'i yeniyoruz. Bu akşam sahaya çıkıyoruz böyle bir karşılaşmadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bunun sebebi nedir, bizim bunu bulmamız gerekiyor. Kalemize bir şut geliyor, 1-0 geriye düşüyoruz. 1-1'i yakalıyoruz 2-1'i denerken ortada hiçbir şey yokken rakibimiz öne geçiyor. 2-2'yi denerken yine rakibimiz gol buluyor 3-1 öne geçiyor. Güzel bir golle de karşılaşmadan maalesef 4-1'lik skorla ayrıldık. Fenerbahçe olarak, teknik heyet ve takım olarak nasıl devam edeceğiz, neler yapmalıyız bunları belirlememiz, düşünmemiz gerekiyor. Problemin kaynağını biliyorum, çözüm yolunu da biliyorum ama burada bunu basının önünde paylaşmak çok da doğru değil. Bizim taktik çalışmalarımızda ileride basmak yok. Bugün oyuncularım, Fernandao başta olmak üzeri ileride basmaya çalıştı. Arkada çok boşluk verdik. Bu konuyu oyuncularımla konuşacağım."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor karşısında, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçın kadrosundan tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ozan Tufan'ın yerine Mehmet Topal forma giydi.

Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan, Lens, forvette ise Fernandao görev aldı.

Fabiano, Robin van Persie, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustaedter, Yiğithan Güveli ve Chahechouhe yedek kulübesinde bulundu.

Kayserispor'da yeni transferler sahada

Kayserispor'un devre arasında transfer ettiği futbolculardan Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Güray Vural ve Silvestre Varela ilk 11'de şans buldu.

Maç kadrosunda yer alan Douglao, sakatlığı nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarıldı ve yedekler arasında tutuldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde bundan önceki Akhisar Belediyespor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Teknik direktör Yalçın, Mabiala, Anıl Karaer ve Kubilay Sönmez'in yerine Hakan Aslantaş, Erkan Kaş ve Silvestre Varela'ya şans verdi.

Tribünler boş kaldı

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yapılan maça, futbolseverler fazla ilgi göstermedi.

Yaklaşık 33 bin seyirci kapasiteli Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de karşılaşmayı izledi. Özhaseki, maç öncesi Kayserispor Kulübünün yeni yönetimine "hayırlı olsun" dileğini iletti.

Kaynak: Al Jazeera ve AA