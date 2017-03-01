Fenerbahçe, Kayseri'ye tam kadro gidiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın saat 20.30'da Kayserispor'a konuk olacak. Ligde aldığı başarısız sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler Kupa'da moral arayacak. Başkan Aziz Yıldırım dün takımın antrenmanını tesislerde izlerken, karşılaşma öncesi kadrodaki tüm futbolcuların Kayseri'ye götürülmesi kararlaştırıldı.

Takımdaki birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, sakatlıkları bulunan Volkan Demirel, Kjaer ve Emenike de dahil tüm tüm futbolcuları Kayseri'ye götürme kararı aldı.