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  3. Fenerbahçe Krasnodar maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Fenerbahçe Krasnodar maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe Krasnodar maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın evinde Rus temsilcisi Krosnadar ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Krasnodar’ı ağırlayacak. Fenerbahçe Krasnodar karşılaşması Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. 

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