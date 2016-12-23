Fenerbahçe, kupada ilk galibiyetini aldı

Kupada Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikten sonra Amed Sportif Faaliyetler'le 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı'nda konuk olduğu Menemen Belediyespor'u Fernandao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.



Grupta ilk galibiyetine ulaşan ve puanını 4'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Grupta maçı eksik Gençlerbirliği 6 puanla ilk sırada yer alırken, 3 puanlı Menemen Belediyespor üçüncü, yine bir maçı eksik Amed Sportif Faaliyetler ise bir puanla 4. durumda bulunuyor.