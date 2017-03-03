Fenerbahçe kupada yarı final kapısını araladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Sezonun hedefi olarak görülen kupada yarı final için büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe'ye Kayseri'de galibiyeti getiren golleri Fernandao (45+1', 71') ve Erkan Kaş (KK 76') kaydetti.

Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da 6 maç aradan sonra ilk kez galip geldi.