Fenerbahçe kupada yarı final kapısını araladı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Sezonun hedefi olarak görülen kupada yarı final için büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe'ye Kayseri'de galibiyeti getiren golleri Fernandao (45+1', 71') ve Erkan Kaş (KK 76') kaydetti.
Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da 6 maç aradan sonra ilk kez galip geldi.
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