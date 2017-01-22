Fenerbahçe, lideri konuk ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Süper Lig'de 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 39 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup etmenin hesabını yapıyor.

Sarı-lacivertli ekip, alacağı galibiyetle hem Süper Lig'in tek namağlup takımı olan rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor.

Ligde 15 haftadır liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir ise Kadıköy'de kazanarak ilk sıradaki yerini korumak ve rakibiyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Turuncu-lacivertliler, ligin ilk yarısında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe'yi Mossoro'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.