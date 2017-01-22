Lefkoşa4 °C
  • UptownPark
  • Sol göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?
  • Elektronik sigara patladı!
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
  • Banyo havlusu ne sıklıkla yıkanmalı?
  • BMW i8 M için geri sayım başladı
  • Dakar Rallisinden Çok Özel Görüntüler
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fenerbahçe, lideri konuk ediyor
Fenerbahçe, lideri konuk ediyor

Fenerbahçe, lideri konuk ediyor

Medipol Başakşehir ligde 15 haftadır lider konumda

A+A-

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında  lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Süper Lig'de 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 39 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup etmenin hesabını yapıyor.

Sarı-lacivertli ekip, alacağı galibiyetle hem Süper Lig'in tek namağlup takımı olan rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor.

Ligde 15 haftadır liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir ise Kadıköy'de kazanarak ilk sıradaki yerini korumak ve rakibiyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Turuncu-lacivertliler, ligin ilk yarısında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe'yi Mossoro'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.