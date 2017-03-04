Fenerbahçe, Osmanlıspor'u ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor’u deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Osmanlıspor’u konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç ise Ulusoy’un yardımcılıklarını yapacak.

Son 2 maç berabere bitti

İki takım arasında bu sezon oynanan ilk karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Ankara’da oynanan mücadelede Osmanlıspor, Ndiaye’nin golüyle öne geçmiş, Fenerbahçe ise ikinci yarıda Van Persie ile eşitliği yakalamıştı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise Fenerbahçe rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Ligin ikinci yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşma ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe’de önemli eksikler

Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’deki eksikler dikkat çekiyor. Kaleci Volkan Demirel’in sakatlığı bulunuyor. Kjaer ve Emenike’nin durumları ise belirsiz. Babası vefat ettiği için Hollanda’ya giden takımın yıldız oyuncusu Jermain Lens de izinli. Osmanlıspor ile Fenerbahçe bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Daha önce Ankaraspor olarak ligde yer alan Osmanlı, bu maçlarda Fenerbahçe’yi 2 kez mağlup etmeyi başardı. 4 maç berabere biterken, sarı-lacivertliler 9 karşılaşmada rakibini devirdi. Ankara ekibinin, İstanbul’da ise galibiyeti bulunmuyor. Kadıköy’de oynanan 7 mücadelede Fenerbahçe 6 kez kazandı, 1 maç da berabere bitti.

İki takım da ligde formsuz

Hem Fenerbahçe, hem de Osmanlıspor, ligin ikinci yarısında oynadığı karşılaşmalarda sadece 1 kez kazanabildi. Ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, sahasında 1-0 galip gelirken, bu maçın ardından çıktığı 4 lig mücadelesinde 1 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. İlk yarının aksine, performans düşüklüğü yaşayan Osmanlıspor da ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaptı. Ligin ikinci yarısında çıktığı ilk 4 maçta sadece 1 puan alabilen Ankara ekibi, sonrasında ise Adanaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Osmanlıspor, geçtiğimiz hafta ise zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e sahasında 1-0 kaybetti.