Fenerbahçe Pereira'yı mumla arıyor

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Bu sezon sarı-lacivertli ekibe büyük beklentiler ile gelen Hollandalı çalıştırıcı Dick Advocaat, 22. hafta itibariyle 38 puan toplayarak geçen sezonu mumla arattı.

2015-2016 sezonunda Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 22. hafta itibariyle 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 50 puan toplamıştı. Geçen sezon iç sahada 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ile sahasında yenilgi almayan Kanarya, bu sezon ise iç sahada oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Golcüler suskun

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie geçen sezon ligde oynadığı 31 maçta 16 gol kaydetmişti. Tecrübeli golcü bu sezon ise 22. hafta itibariyle 15 maçta 6 gol attı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer golcü oyuncusu Fernandao ise geçen sezon ligde 32 maçta 13 gol atarken, bu sezon 10 maçta 3 golde kaldı.