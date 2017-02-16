Fenerbahçe Rusya'da dondu

Rövanş haftaya İstanbul'da oynanacak.

Maç golle başladı. 4. dakikada İsveçli Claesson'un golüyle Rus ekip 1-0 öne geçti. Wanderson, ortasını penaltı noktası üzerinde bulunan Victor Claesson'a yaptı. Yeni transfer İsveçlinin kafa vuruşunda top Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluştu.

İlk yarı 1-0 sona erdi. İlk 45 dakikada etkili olan taraf Krasnodar'dı. Kötü bir futbol sergileyen Fenerbahçe, tek bir pozisyon bile bulamadı.

İkinci yarıda da çok etkili pozisyonlar yaşanmadı ve maç 1-0 Rus ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Emenike sürprizi

Fenerbahçe'de Emenike affedildi. Uzun süredir maça çıkmayan Nijeryalı futbolcunun performansı merakla bekleniyor.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel'e cezası nedeniyle Krasnodar mücadelesinde görev veremedi. Advocaat, Bursaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'yu yedeğe çekti. Advocaat, bu oyuncuların yerine Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter ve Emmanuel Emenike'yi görevlendirdi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, 2 ay sonra sarı-lacivertli takımla resmi maça çıktı. Ayrıca Emenike ile kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Hollandalı Gregory van der Wiel de ilk kez kadroya alındı.

Krasnodar, iki ay sonra resmi maça çıktı

Rus temsilcisi Krasnodar, yaklaşık 2 ay sonra resmi maça çıktı.

Rusya Premier Lig'e 5 Aralık 2016'da yapılan maçlarla ara verilirken, Krasnodar son resmi karşılaşmasını 8 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Nice takımıyla yaptı.