Fenerbahçe son dakikada kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
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Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
Kendi sahasında Osmanlıspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 90. dakikada Mehmet Topal'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından 41 puana yükselen Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde kaldı. Osmanlıspor'un puanı ise 30.
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