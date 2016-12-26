Fenerbahçe Trabzon'da farklı kazandı

6. dakikada Trabzonsporlu Mustafa Akbaş'ın yakın mesafeden vuruşu üst direkten auta çıktı.

28. dakikada Yusuf Erdoğan çizgi üzerinde topu eliyle çıkardı. Hakem kırmızı kartını gösterdi ve penaltı kararı verdi. Fernandao Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada fark ikiye çıktı. Hızlı gelişen atakta Lens orta alanda aldığı toğu ceza sahasına kadar taşıyıp Sow'a bıraktı. Senegalli, skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla sona ererken Trabzonspor tribünlerinin bir bölümü 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

66'da Fenerbahçe skoru 3-0'a taşıdı. Bu kez gole Lens imzasını attı. Maç 3-0 sona erdi.

Fenerbahçe devreyi 31 puanla 4. sırada kapattı. Lider Başakşehir'in 36 puanı var. Trabzonspor ise 18 puanla 11. sırada kaldı.

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan 28. dakikada kırmızı kart gördü.

1951 yılında açılan ve 1974-75 sezonunda Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ligdeki ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Karadeniz ekibi, planladığı şekilde yeni stadına geçmesi halinde son karşılaşmasını da sarı-lacivertli takıma karşı oynamış olacak.

Trabzonspor taraftarları, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda zorlu karşılaşmada tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereği Fenerbahçe taraftarının alınmadığı karşılaşmada, sadece misafir takım tribününde boşluk gözlendi.

Tribünlerde yaklaşık 20 bin taraftar yer alırken, bordo-mavililer, bu sezon iç sahada en fazla taraftarın izlediği maçı oynadı.

Trabzonspor'da 3 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 15. haftasında yaptıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Medipol Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan Zeki Yavru, Akakpo'nun, Durica da Mustafa Yumlu'nun yerine forma giyerek ilk 11'e döndü. Kart cezalısı Bero'nun yerine de Kolombiyalı futbolcu Castillo 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili takımda, Güney Koreli oyuncu Suk 18 kişilik maç kadrosunda yer almazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta performansıyla beğeni kazanan genç oyuncu Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde oturdu.

Fenerbahçe'de zorunlu değişiklikler

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Trabzonspor karşısında ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre zorunlu değişiklikler yaptı.

Advocaat, cezalı olan Skrtel'in yerine Neustaedter, hasta olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı, sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Van Persie'nin yerlerine ise Fernandao ile Sow'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımda son olarak ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanının son 20 dakikalık bölümünde oyuna giren ve bir de gol kaydeden İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ilk 11'de kendine şans buldu.

Fenerbahçe'de en son ligin 11. haftasında Galatasaray maçında 11'de görev yapan Neustaedter de Skrtel'in kart cezalısı olduğu haftada Trabzonspor maçının ilk 11’inde yer aldı.

Brezilyalı oyuncu Fernandao da bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Geniş güvenlik önlemleri

Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Maç için çevre illerden de güvenlik ekipleri görev yaparken Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında önlemler üst seviyede tutuldu.

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'nin takım otobüsünün stada geldiği anda tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma tepki gösterdi.

Teröre tepki

Trabzonspor taraftarı, maç öncesi ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak teröre tepki gösterdi.

Taraftarlar, maraton tribününde, kırmızı-beyaz üzerinde Türk bayrağı ve Trabzonspor ambleminin bulunduğu, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazan büyük pankart açtı.

Maç öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Seremonide çocuklar da güvenlik görevlilerinin kıyafetleriyle, futbolcuların yanında yer aldı.

Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, maç öncesi polis ve askerlere çiçek vererek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Al Jazeera