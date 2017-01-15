Lefkoşa10 °C
  • McDonald’s'ın yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu kanıtlandı!
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • WhatsApp mesajlarınız başkaları tarafından okunabilir!
  • Telefonlar 5.5 metreden şarj olabilecek
  • Öksürüğe iyi gelen doğal içecekler
  • Olur olmaz yerde bastıran uykuya dikkat
  • Efsane sürücüsüz olarak geri dönüyor: Volkswagen I.D. Buzz
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. "Fenerbahçe, Van der Wiel'i kiralıyor"
"Fenerbahçe, Van der Wiel'i kiralıyor"

"Fenerbahçe, Van der Wiel'i kiralıyor"

Fenerbaheç Van der Wiel'ı sezon başında transfer etmişti

A+A-

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'i Sporting Lizbon'a kiralıyor.

A Bola gazetesinin iddiasına göre sarı lacivertliler, Portekiz kulübünün satın alma opsiyonlu 800 bin Euro'luk teklifini kabul etti.

Gregory van der Wiel'in sezon sonuna kadar alacağı 1.5 milyon Euro'luk maaşta pürüz var.

Türkiye'de gelir vergisi oranı yüzde 15. Portekiz'de ise bu oran yüzde 45 olduğu için Van der Wiel'in Sporting'e maliyeti artıyor.

Ücrette anlaşma sağlanırsa Gregory van der Wiel, Sporting'e imza atacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.