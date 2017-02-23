Fenerbahçe'den buraya kadar

Krasnodar'ın ilk şutu gol oldu. 7. dakikada Igor Smolov, takımını öne geçirdi. 41'de Josef de Souza'nın golüyle maça eşitlik geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi. 70'te Advocaat üç değişiklik birden yaptı. Sakatlanan kaleci Volkan yerini Fabiano'ya bıraktı. Volkan Şen ve Fernandao da oyuna girdi.

Oyunun son bölümünde taraftar Fenerbahçe yönetimini istifaya davet etti. Fenerbahçeli taraftarlar, daha önce ilk kongrede başkanlığa aday olacağını açıklayan Koç lehine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar son bölümde, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" diye tezahürat yaptı.

Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki Türk takımı kaldı: Beşiktaş ve Osmanlıspor. Onlar da maçlarını Perşembe günü oynayacak.

İlk maçı kaybederse eleniyor

Fenerbahçe'ye ilk maçları kaybetmek yaramıyor. Sarı lacivertliler bugüne kadar ilk maçları kaybettiği 28 eşleşmenin 27'sinde elendi. Sadece Göteborg'u eleyebildi. Fenerbahçe Krasnodar'a Rusya'da 1-0 yenilmişti.

Fenerbahçe'de işler son dönemde kötü gidiyor. Sarı lacivertliler son 4 resmi maçı kazanamadı.

M.United ve Schalke turladı

St. Etienne'i 1-0 yenen Manchester United ile PAOK ile 1-1 berabere kalan Schalke son 16'ya kaldı.

Van Persie ilk 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Rusya'nın Krasnodar takımı karşısında, son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalınan maçta cezalı oldukları için oynatamadığı futbolcularına, Krasnodar karşısında ilk 11'de şans verdi. Ligde cezalı olan Robin van Persie, Jeremain Lens ile Alper Potuk'un yanı sıra Şener Özbayraklı ilk 11'de formalarını geri aldı. Bu 4 isim Miroslav Stoch, Gregory van der Wiel, Ozan Tufan ve Volkan Şen'in yerine oynadı.

Tribünler yine dolmadı

Fenerbahçe taraftarı zorlu maçta tribünleri yine dolduramadı.

Son Kasımpaşa maçına göre taraftar sayısında artış gözükse de tribünlerin büyük bir kısmı boş kaldı. Karşılaşmayı yaklaşık 20 bin sarı-lacivertli taraftar tribünden takip etti.

Rus ekibinin az sayıdaki taraftarı da maçı konuk takım tribününden izledi.

Krasnodar'un kuruluş yıl dönümü

Krasnodar 9. kuruluş yıl dönümünde Fenerbahçe karşısında zorlu bir maça çıktı.

Tam 9 yıl önce 22 Şubat 2008'de kurulan Krasnodar Kulübü'nün yıl dönümü Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçına denk geldi.

Kaynak: Al Jazeera

