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  3. Fenerbahçe'ye Paris'ten '10 numara' transfer
Fenerbahçe'ye Paris'ten '10 numara' transfer

Fenerbahçe'ye Paris'ten '10 numara' transfer

Paris Saint Germain forması giyen Hatem Ben Arfa için Fransız kulübü ile anlaşma sağlandı

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Fenerbahçe, Fransız kulübü Paris Saint Germain’den Hatem Ben Arfa’yı istedi. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın kulübüne, “6 aylık kiralama” teklifi sundu. Paris Saint Germain de bu öneriye, “Evet” yanıtını verdi.

Uzun süredir 10 numara sıkıntısı çeken Fenerbahçe, bu boşluğu teknik direktör Dick Advocaat’ın da ısrarla istediği Hatem Ben Arfa ile doldurma kararı aldı.

14 maçta 2 asist yaptı

Paris Saint Germain ile Fransa Ligi’nde bu sezon 14 karşılaşmada forma giyen Hatem Ben Arfa, 2 asiste imza attı.

Fransız futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta görev yaparken skora katkı veremedi.

Fransa Süper Kupası’nda da sahne alan Ben Arfa, bu sezonki tek golünü söz konusu mücadelede kaydetti.

29 yaşındaki yıldız, kariyerinde daha önce Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City ve Nice formalarını giymişti. 

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