Festivale katılan ressamlar Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 19-26 Mart tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılacak 25 ressam Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, festivalin Küratörü Zühre Özkaramanlı ve sanatçı Milletvekili Arif Albayrak başkanlığındaki Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Hollanda, Mısır, Türkiye ve KKTC’den oluşan 25 sanatçı grubuyla bir araya geldi. Mağusa Gelişim Akademisi’nde bugünden itibaren bir hafta boyunca halkın izlenimine açık olacak atölye çalışması yapacak sanatçılar, 25 Mart’ta Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda üretimlerini sergileyecekler ve sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek. Çalışmaya, Bosna Hersek’ten Pr. Dr. Fehim Huskovich, Kosova’dan Mehmet Behlüli, Musa Kalaveshi, Agim Krasınıqı, Hollanda’dan Gjoka Genc, Makedonya’dan Nehat Beqiri, Türkiye’den Vahit Akan, Emine Tokmakkaya, Efkan Beyaz, Oktay Köse, Ekrem Kadak, Dr. Melek Günbey Güler, Ziver Kaplan, Mustafa Köseoğlu, Hamiyet Köseoğlu, Mısır’dan Walid Farouk, Bulgaristan’dan Aynur Mahmutova Kaplan, Arnavutluk’tan Azem Kuçana, Azerbaycan’dan Vahit Novruzov, KKTC’den Nilgün Güney, İlkay Önsoy, Türksal İnce, Dr. Arif A. Albayrak, Talyan Oğuzkan ve Zühre Özkaraman katılıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette yaptığı konuşmada çok değerli sanatçıların belediyeye yaptığı ziyaretin kendilerini onurlandırdığını, toplumun gelişmesi için sanatın ve sanatçının çok önemli olduğunu ifade ederek bu hedefle görev icra ettiğini belirtti. Gazimağusa’nın çok büyük kültür-sanat potansiyeli olduğunu söyleyen Başkan Arter, Belediye Başkanının “sanat için neler yapabilirim?” sorusunu kendi kendine sorması gerektiğini, var olan potansiyeli kullanmak ve sanatın önünü açmanın görevleri olduğunu, toplumun da bundan fayda sağlamasının ancak böyle mümkün olabileceğini söyledi. Başkan İsmail Arter, sanatçılara başarılar dileyerek, verecekleri emekler için teşekkür etti.

Sanatçı Milletvekili Arif Albayrak ise, hayal ettikleri projeyi çok değerli sanatçıların katılımıyla gerçekleştireceklerini, çalışma sayesinde turizme katkı sağlanması adına ciddi bir potansiyel ortaya çıkacağını, ülkesinde önemli ressamların gelmesinin Mağusa için şans olduğunu ancak aynı zamanda buram buram tarih kokan Mağusa’nın da sanatçıların üretimleri için önemli olduğunu söyledi. Kastamonu’nun Turizm ve Kültür Müdürü Ziver Kaplan’ın da aralarında olduğunu, çalışmanın sonunda iki şehir arasında turizm ve sanat adına güzel kapılar açılacağını ifade eden Albayrak, Gazimağusa Belediyesi’ne festivalin yapılmasına yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti.