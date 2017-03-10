FETÖ'cüler KKTC'deki yurtlarını da bırakıp kaçmış

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, FETÖ mensuplarının "vatan haini" olduğunu vurgulayarak, "Vatan hainleri bu ülkedeki düzeni değiştirmek amacıyla çok uzun yıllardan beri ele geçirmeyi umdukları sinsi emellerini bir darbe teşebbüsü ile hayata geçirmeye çalıştılar. Bir ülkeyi ele geçirme konusunda kararlıysanız o ülkenin eğitim kurumlarını ve yargı kurumlarını ele geçirmek, bu bağlamda atılacak en haince adımlardan biridir." diye konuştu.

Berova, FETÖ'nün bir çok kurumda olduğu gibi eğitim kurumlarında da yapılandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Birçok kurumsal yapıda olduğu gibi maalesef bu hain yapılanma eğitimde de yer almış durumdadır. Türkiye'nin bu konuda ciddi bir kararlıkla bu durumun üzerine gittiğini görmekteyiz. Çok kısa bir sürede büyük bir temizlik organizasyonu ile bir çok konuda bu yapılanmanın bilinmesi adına başarılı hamleler yapmaktadır. Eğitime olan zararları çok yüksektir."

Örgütün eğitim kurumlarından temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Berova, "Hain FETÖ/PDY'nin her kurumda olduğu gibi eğitim kurumlarından da temizlenmesi şarttır. Burada dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi bu ayrımın doğru ve temiz yapılmasıdır. Çünkü bu ayrımı doğru ve düzgün yapmadıkça farklı bir mağduriyet ortaya çıkabilir. Ama bu konuda Türkiye'de çok başarılı bir temizleme kampanyası olduğunu da görüyoruz." ifadesini kullandı.

"FETÖ'yü terör listesine içerisine aldık"

KKTC Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, FETÖ/PDY'ye karşı KKTC'de de tedbirler aldıklarını ve örgüt mensuplarının darbenin başarısız olması üzerine yavru vatandan kaçtığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz 15 Temmuz'daki hain kalkışmanın hemen sonrasında KKTC Bakanlar Kurulu olarak FETÖ'yü terör listesine içerisine aldık. Şükür ki bizim üniversitelerimiz içerisinde bu yapılanmayla ilgili herhangi bir bulgu rastlanmadı. Bu yapının KKTC'de bir kaç yurt seviyesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ancak bu tespit yapıldığı esnada hain terör örgütü üyeleri ülkeyi terk etmiş vaziyetteydi. Çok sıkı bir şekilde olayları takip etmeye çalışıyoruz."

Berova, söz konusu örgütün Türkiye'ye zarar verdiğine işaret ederek, "Bu yapılanmanın bu ülkenin gündeminden çıkması ve temizlenmesi en büyük arzumuzdur." dedi.